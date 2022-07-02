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وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعم لبنان
من الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في لبنان
2 يوليو 2022 16:56

أنهى وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، اجتماعهم التشاوري في بيروت بتأكيد الدعم والتضامن مع لبنان والقضية الفلسطينية.

وترأس الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام» اليوم.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع، إن البحث تناول الإعداد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر والوضع الكارثي للمجاعة في الصومال في ظل الأوضاع المناخية الصعبة والأمن الغذائي العربي، كاشفاً عن خطة تعدها الأمانة العامة وستقدمها في شهر سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم البحث في القضية الفلسطينية، مؤكداً «دعم وتضامن المجتمعين مع لبنان، لكن لم تطرح قضايا فرعية أو جزئية».

وكانت الجلسة التشاورية بدأت في وقت سابق اليوم، وبحث المجتمعون في الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر أكتوبر المقبل والملفات العربية المشتركة.

 

 

المصدر: وكالات
لبنان
الجامعة العربية
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