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أميركا ترسل لأوكرانيا «شحنة أسلحة» متطورة
من أوكرانيا
2 يوليو 2022 14:56

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ «ناسامز» أرض جو، و4 رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، أمس الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقدم البنتاجون تفاصيل أكثر مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وتهدف المساعدات الأميركية الجديدة إلى تعزيز قدرات كييف العسكرية بينما تواجه قصفا مكثفا بالمدفعية الروسية الثقيلة.

وبعد أحدث شحنة من المساعدة العسكرية تكون الولايات المتحدة قد تعهدت لأوكرانيا بأسلحة تقترب قيمتها من 6.9 مليار دولار منذ دخول القوات الروسية الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير.

 

 

المصدر: وكالات
أوكرانيا
أميركا
روسيا وأوكرانيا
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