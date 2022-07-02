الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
عون: لبنان متمسك بعلاقاته مع الأشقاء العرب
عون: لبنان متمسك بعلاقاته مع الأشقاء العرب
2 يوليو 2022 14:28

أكد الرئيس اللبناني ميشال، عون اليوم السبت، أن لبنان متمسك بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم عن عون قوله، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ ناصر المحمد الصباح، إن «اللبنانيين يستبشرون خيراً دائماً من عودة العرب إلى لبنان»، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، نقل الوزير الكويتي إلى الرئيس عون رسالة من ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تضمنت دعوة لزيارة الكويت.

وقال وزير خارجية الكويت:«أنقل شكر وامتنان وعرفان القيادة الكويتية للتجاوب مع المبادرة الكويتية»، مشيراً إلى أن الاجتماع التشاوري العربي يعكس أهمية وجود لبنان كمؤسس لجامعة الدول العربية ودوره المحوري.

المصدر: وكالات
لبنان
ميشال عون
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©