الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أبو الغيط: نقف بجانب لبنان حكومة وشعباً
أبو الغيط: نقف بجانب لبنان حكومة وشعباً
2 يوليو 2022 12:57

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت الوقوف بجانب لبنان حكومة وشعباً.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»اليوم عن أبو الغيط قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا: «استمعنا لكلمة الرئيس عون، شرح فيها الموقف والوضع اللبناني وحاجة البلد إلى الدعم».

وختم أبو الغيط: «نتمنى له الخير».

والتقى الرئيس عون مع وزراء الخارجية العرب اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.

وبدأ وزراء الخارجية العرب بالتوافد للمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر انعقاده في بيروت اليوم، حيث يترأس لبنان الدورة الحالية للمجلس.

المصدر: وكالات
الجامعة العربية
الجامعة العربية والأمم المتحدة
أبو الغيط
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©