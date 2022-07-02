الأحد 3 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
السعودية تنفذ تمريناً لمواجهة حوادث جماعية في الحج
السعودية تنفذ تمريناً لمواجهة حوادث جماعية في الحج
2 يوليو 2022 12:38

الاتحاد - أبوظبي

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرين «هلال حج» في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ضمن استعداداتها للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن «التمرين الذي أقيم بمشاركة مركز طوارئ الحج بمنطقة مكة المكرمة، في ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي عن وقوع حادث تدافع في مسجد نمرة نتيجة التماس كهربائي في أحد المكيفات أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف مما أثار فزع المصلين».

وأسفر التمرين عن تأكد هيئة الهلال الأحمر السعودي من جاهزية فرقها وقدرتها على تنفيذ عدة أهداف، منها الاستجابة للحدث وتطبيق الإدارة بالأهداف، ونقل قيادة الحدث وتصعيد الحالة الطارئة، وقراءة الوضع الراهن وإعطاء إيجاز صحيح، والتنسيق بين الجهات الحكومية الأخرى، وأخيرا إنهاء الحدث وانسحاب الوحدات المشاركة بعد أداء مهامها على الوجه الأكمل.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة، فكلما كانت التمارين محاكية للواقع كلما كانت أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.

الحج
السعودية
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
الإمارات
«ربدان» تنظم مؤتمر «TEDxRabdanAcademy»
اليوم 23:11
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
دنيا
«وجهات دبي».. كرنفال عائلي لمرح الصيف وإجازة العيد
اليوم 22:49
أرشيفية
عربي ودولي
الجيش البريطاني يعلن اختراق حساباته على «تويتر» و«يوتيوب»
اليوم 22:21
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
الإمارات
"الصحة" تطلق حملة رقمية بالإرشادات الصحية لسلامة الحجاج
اليوم 22:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©