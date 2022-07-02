مقتل جندي عراقي وإصابة شخصين في انفجار بنينوى

أفادت مصادر في شركة الاستكشافات النفطية العراقية، اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة اثنين آخرين، بينهما أحد العاملين في الشركة، جراء انفجار عبوة ناسفة في إحدى قرى قضاء تلعفر بمحافظة نينوى400 كم شمالي بغداد.

وقالت المصادر إن الضحايا من قوات الفرقة 15 وسقطوا جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش أثناء عمليات للشركة في قرية الصالحية في تلعفر.

وتقوم فرق زلزلية في شركة الاستكشافات النفطية التابعة لوزارة النفط بعمليات مسح وتنقيب عن النفط الخام بمناطق متعددة من محافظة نينوى لزيادة احتياطيات العراق من النفط والغاز.