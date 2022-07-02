رئيس «ناسا» يحذر من برنامج الفضاء الصيني

حذر رئيس وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) بيل نيلسون من برنامج الفضاء الصيني.

وقال نيلسون اليوم السبت: "يجب أن يساورنا قلق شديد من أن تهبط الصين على سطح القمر، وأن تقول: هذا لنا الآن وأنتم ستبقون خارجه... برنامج الفضاء الصيني هو برنامج فضاء عسكري".

وذكر نيلسون أنه على عكس برنامج "أرتميس" الأميركي، لا يرغب الصينيون في مشاركة نتائج أبحاثهم واستخدام القمر على نحو مشترك، وقال: "هناك سباق جديد إلى الفضاء - هذه المرة مع الصين".

وتعمل الصين على إرسال رواد فضاء خاصين بها إلى القمر. وهبطت الصين على سطح القمر عدة مرات باستخدام روبوتات بحثية، كما نجحت في جلب صخور من القمر إلى الأرض.

وبحسب تقارير إعلامية رسمية في الصين، من المقرر في ثلاثينيات القرن الحالي إقامة محطة دائمة على القمر في خطوة لاحقة. وبحسب البيانات، يمكن إنشاء المحطة البحثية وتشغيلها بالاشتراك مع روسيا.