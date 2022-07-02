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المكسيك تكشف تفاصيل مقتل رجل أعمال إيطالي
عناصر من الشرطة المكسيكية
2 يوليو 2022 11:20

قتل رجل أعمال إيطالي يملك فندقا فخما في ولاية تشياباس بجنوب المكسيك، بالرصاص، أمس الجمعة، في بالينكي حيث كان يقيم، كما أعلنت السلطات المحلية.

وقال مكتب المدعي العام إن رفائيل أليساندرو تونيزي قُتل ظهر الجمعة بينما كان في سيارته يستعد لجلب بناته من المدرسة. وأضاف أن رجال الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث "وجدوه داخل سيارة (...) مصابًا برصاصات عدة".

وكان رجل الأعمال الذي يملك فندق "كوينتا شانابنال" الفاخر، يقيم في بالينكي في تشياباس منذ سنوات ويعد خبيرا في ثقافة المايا. ويزور عدد كبير من السياح المحليين والأجانب هذه المنطقة بسبب موقعها التاريخي الذي يعد من أهم آثار ثقافة المايا.

وتضاعفت الهجمات على المناطق السياحية في المكسيك بما في ذلك إطلاق نار في 21 يناير في مجمع فندقي بالقرب من كانكون (جنوب شرق) أسفر عن مقتل اثنين من الكنديين.

وقالت السلطات إن مجموعات إجرامية تعمل على ابتزاز الأموال من التجار.

المصدر: وكالات
الرصاص
المكسيك
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