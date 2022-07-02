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ميقاتي يناشد: لبنان يمر بمرحلة دقيقة ومعقدة
ميقاتي
2 يوليو 2022 09:21

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي تأكيد التزام بلاده بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، "بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها".

وناشد ميقاتي "الأشقاء العرب احتضان لبنان وشعبه الشقيق وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

ويستضيف لبنان اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم السبت في بيروت، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال ميقاتي "ينعقد اجتماعكم في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والديبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل".

ورأى أن أخطر هذه التأثيرات "انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية ومنها لبنان".

وأشار إلى أن لبنان يمرّ "بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية". 

المصدر: وكالات
لبنان
دول الخليج العربي
نجيب ميقاتي
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