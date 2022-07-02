مخاوف من عودة الجائحة.. بعد ارتفاع متسارع في الإصابات

عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد19 الارتفاع، اليوم السبت، في أنحاء العالم، بعدما ظلت في حالة تراجع لعدة أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 17 ألفا و92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي حالات الإصابة في الهند إلى 43 مليونا و486 ألفا و326 حالة .

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 525 ألفا و168 حالة.

وسجلت كوريا الجنوبية 10 آلاف و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 173 حالة إصابة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و379 ألفا و552 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و562 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن بر الصين الرئيسي سجل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، منها 72 إصابة مصحوبة بأعراض و196 بلا أعراض. وسجلت الصين في اليوم السابق 245 إصابة جديدة منها 37 إصابة مصحوبة بأعراض و208 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226. وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 225747 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات حكومية أن العاصمة بكين ومدينة شنغهاي لم تسجلا أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض أو أي حالات بلا أعراض، دون تغير عن اليوم السابق.

وسجلت نيوزيلندا 6460 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19-) اليوم السبت، حسبما قالت وزارة الصحة في بيان.

وأوضحت وزارة الصحة أن معدل الإصابات خلال سبعة أيام يبلغ 6825 حالة، مشيرة إلى وجود 423 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 20 حالة وفاة بالفيروس اليوم السبت.

يذكر أن نيوزيلندا سجلت مليون و 345 ألفا و175 حالة إصابة بكوفيد19- منذ بدء الجائحة.