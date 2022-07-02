قتلى وجرحى في سلسلة زلازل تهز إيران.. ولا تأثير على الدولة

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ وأصيب 19 بجروح إثر ثلاثة زلازل تجاوزت شدّتها 6 درجات ضربت جنوب إيران فجر السبت، حسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا).

من جهته، قال المركز الوطني للأرصاد: إن «زلزالا بقوة 6.3 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من يوم الثاني من يوليو الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات».

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وذكرت الوكالة أنّ "3 زلازل بقوّة 6,1 و6,1 و6,3 (على مقياس) ريختر ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت". ونقلت الوكالة عن محافظ هرمزجان، مهدي دوستي، قوله إنّ "الزلازل القويّة والعشرات من التوابع الزلزاليّة أدّت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير".

وأوضح أنّ "غالبيّة الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمّرت الزلازل معظم منازلها". وكان المركز الأميركي للمسح الجيولوجي ذكر في وقتٍ سابق أنّ زلزالاً ضرب منطقة تقع على بُعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.