الرئيس الصيني يشيد بالحكم في هونج كونج

هونغ كونغ (وكالات)

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالحكم في هونج كونج منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين، بمناسبة مرور ربع قرن على هذه الذكرى، وبـ«ديمقراطية حقيقية».

وأشار شي أثناء مراسم تخللها أيضاً أداء الرئيس الجديد للسطة المحلية اليمين، إلى أن كلّ ما فعلته الصين منذ الأول من يوليو 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان لما فيه خير هونج كونج.

وقال: «بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأمّ، أصبح سكّان هونج كونج أسياد مدينتهم، والديموقراطية الحقيقية في هونج كونج بدأت حينذاك».

وهذه أول زيارة يقوم بها شي خارج البرّ الرئيسي للصين منذ بدأ تفشي جائحة كوفيد- 19، كما أنّها زيارته الأولى إلى هونج كونج منذ أحداث الشغب التي وقعت في المدينة عام 2019.

وقال: «بعد كل العواصف، أدرك الجميع بأسى أن هونج كونج لا يمكن أن تغرق في الفوضى وأن هونج كونج لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن تغرق في الفوضى».