صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 43% في يونيو

كييف (وكالات)

كشفت وزارة الزراعة الأوكرانية، أمس، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت بنسبة 43 في المئة، على أساس سنوي إلى 1.41 مليون طن في يونيو، وهو ما يسلط الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع رئيس من الاقتصاد بسبب الهجوم الروسي.

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن صادرات الحبوب لموسم 2021-2022، المنتهي في 30 يونيو، ارتفعت بنسبة 8.5 في المئة إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بالشحنات الضخمة التي جرت قبل الهجوم في 24 فبراير.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية، حيث جرى إغلاق موانئها على البحر الأسود، الذي يمثل الطريق الرئيس للشحن إلى حد كبير، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد 65 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية العام الجاري، مقارنة بنحو 106 ملايين طن في عام 2021، بسبب خسارة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية وانخفاض المحصول.