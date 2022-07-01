«تريندز»: جورجيا تحاول الموازنة بين أوكرانيا وروسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دراسة حديثة صادرة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أنه في حالة انتصار روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فإن موسكو ستصر على أن تمنع جورجيا من متابعة طموحاتها في عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدراسة أن جورجيا التي تسيطر روسيا على أجزاء منها منذ عام 2008، امتنعت حتى الآن عن انتقاد روسيا علناً، إلا أن الإمدادات الإنسانية تتدفق إلى كييف عبرها، حيث تعد جورجيا حالياً من بين أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت الدراسة، التي أعدها الدكتور إميل أفدالياني، المتخصص في العلاقات الدولية بجورجيا، أن تبليسي تحاول تحقيق توازن بين الجانبين، لكن عملية الموازنة هذه تزداد صعوبة، بسبب الضغط الداخلي المتصاعد، وكذلك الضغوط الأوروبية. ورأت أنه برغم عداء تبليسي لموسكو، فإن جورجيا لم تشكل أي تهديد حقيقي لروسيا، لافتة إلى أن صغر حجمها واقتصادها الضعيف ومحدودية قدراتها العسكرية.. كل ذلك أدى إلى تقييدها بشكل فعال، وحال دون استعادة أراضيها والمضي قدماً في دفعها المؤيد للغرب، وذكرت أن تطلعات جورجيا تحطمت بسبب تردد الغرب.