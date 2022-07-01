السبت 2 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
موزمبيق.. فرار عشرات آلاف الأطفال بسبب الإرهاب
أطفال ونساء يفرون بسبب الإرهاب في موزمبيق
2 يوليو 2022 01:11

أدت موجة جديدة من أعمال العنف الإرهابية في شمال شرق موزمبيق إلى إجبار أكثر من 30 ألف طفل على الفرار في يونيو الماضي، وهو أعلى رقم شهري منذ بداية هذه الأزمة في العام 2017، بحسب منظمة غير حكومية اليوم الجمعة.
تشهد مقاطعة "كابو ديلغادو" تصاعداً للعنف من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشر الإرهاب منذ نحو خمس سنوات، بينما سمحت التعزيزات العسكرية من رواندا والدول المجاورة ببعض التهدئة منذ العام الماضي.
وأفادت المنظمة غير الحكومية "اكليد" بأنّ ما لا يقل عن خمسين شخصاً لقوا حتفهم في يونيو خلال "غارات خاطفة على أهداف معزولة وضعيفة في عدّة مناطق"، ممّا أجبر أكثر من 60 ألف شخص، بينهم ما يقرب من 33 ألف طفل، على الفرار من منازلهم وفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت بريشتجي فان ليث مديرة منظمة "أنقذوا الأطفال" في موزمبيق، في بيان، إلى أن "هذا كان أسوأ شهر بالنسبة للعائلات والأطفال في كابو ديلغادو، على مستوى سنوي".
وأوضحت أن "الأشخاص، الذين يهربون من الهجمات التي أدت بالفعل إلى نزوح حوالي 800 ألف شخص، لا يعرفون إلى أين يذهبون". وقالت "هذه ليست المرة الأولى التي يختبرون فيها ذلك، فالكثير منهم يتعرّضون للعنف للمرة الألف".
وقالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسف) إنّها "قلقة للغاية بشأن وضع الأطفال في كابو ديلغادو في أعقاب عمليات النزوح الأخيرة".
وقتل ما يقرب من 4100 شخص في موزمبيق منذ العام 2017 وفقاً لمنظمة "اكليد". ومنذ يوليو 2021، نشر أكثر من 3100 جندي أفريقي لدعم الجيش الموزمبيقي، مما ساعد على استعادة السيطرة على مناطق واسعة.

المصدر: آ ف ب
الأطفال
العنف
جماعات إرهابية
فرار
الإرهاب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
امرأة في «الكالشيو»!
الرياضي
امرأة في «الكالشيو»!
اليوم 10:51
نيوكاسل يضم بوتمان
الرياضي
نيوكاسل يضم بوتمان
اليوم 10:47
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
الرياضي
ميلان وفلورنتسي «تعاقد نهائي»
اليوم 10:27
جوبير «1 مقابل 5»
الرياضي
جوبير «1 مقابل 5»
اليوم 10:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©