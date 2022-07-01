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انتهاء عملية «تاكوبا» الأوروبية لمكافحة الإرهاب في مالي
أرشيفية
2 يوليو 2022 01:47

باريس (وكالات) 

أعلنت فرنسا، الجمعة، انتهاء انتشار قوة «تاكوبا»، التي تضم قوات أوروبية خاصة مكلفة دعم القوات المالية في القتال ضد الجماعات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».
وقال الجنرال باسكال ياني، المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية في لقاء مع صحافيين، إن «إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل التي تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين الشماليين أفضت إلى إنهاء عمليات قوة تاكوبا في مالي اعتباراً من 30 يونيو».
من جانبها، دانت الولايات المتحدة بشدة، في بيان، رغبة مالي في عدم تطبيق التفويض الجديد لقوة الأمم المتحدة على أراضيها «مينوسما»، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي.
وقالت السفيرة الأميركية، لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في البيان، إن «الولايات المتحدة قلقة جداً من بيان الحكومة الانتقالية في مالي، الذي أعربت فيه عن نيتها حرمان بعثة مينوسما من حرية الحركة اللازمة لتنفيذ تفويضها».
وأضافت إن «القيام بذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وضع القوات، الذي تعهدت الحكومة الانتقالية باحترامه».
وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن «أي محاولة من قبل دول مضيفة أو أفراد أمن أجانب أو غيرهم من الجهات الفاعلة لعرقلة حرية حركة جنود حفظ السلام يمكن أن تعرض أمنهم للخطر جدياً وتعرض المهمة نفسها للخطر».
وأكدت الدبلوماسية الأميركية أن «حرية التنقل ضرورية لتتمكن بعثة الأمم المتحدة من تنفيذ المهام الموكلة إليها من قبل مجلس الأمن الدولي»، منذ 2013.

قوة تاكوبا
مكافحة الإرهاب
مالي
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