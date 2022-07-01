تونس: مسودة الدستور أمام الشعب بعد تعديلات الرئيس

تونس (الاتحاد)

كشف العميد بهيئة المحامين التونسية، والعضو بالهيئة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع دستور جديد، إبراهيم بودربالة، أن نص الدستور الذي نشر بالجريدة الرسمية أُدخلت عليه عدة تعديلات مقارنة بالمسودة الأولى التي سلمت للرئيس قيس سعيد.

وقال العميد إبراهيم بودربالة، إن نص الدستور المنشور ليس النسخة نفسها التي قدمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية، «حيث شهدت حذف عبارات وإضافة أخرى»، موضحاً أن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها «استشاري وأن سلطة القرار بيد رئيس الجمهورية». وعملياً يمهد الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 يوليو الجاري، لنظام حكم رئاسي.

وخصص الدستور مجلساً وطنياً للجهات والأقاليم كغرفة ثانية إلى جانب البرلمان.

وجاء الدستور معززاً لسلطة رئيس الدولة الذي يأتي على رأس السلطة التنفيذية، حيث يتولى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، وله سلطة عزلها تلقائياً. وهو من يحدد السياسات العامة للدولة والاختيارات كما يحق للرئيس الترشح لولاية ثانية.

ويمنح الدستور صلاحيات أخرى واسعة للرئيس كحل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم، بحسب القانون وتعيين كبار المسؤولين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وتسمية القضاة.

ولم يصدر تعليق على الفور من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، على مشروع الدستور. وقال الأمين العام المساعد في المنظمة سامي الطاهري، إن المكتب التنفيذي بصدد الاجتماع مع خبراء في القانون الدستوري وقضاة سابقين حول الدستور قبل عرض موقفه.

وكان الرئيس سعيد علق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وتجميد البرلمان ثم حله، إضافة إلى حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وعزله للعشرات من القضاة المتهمين بالفساد. وفي هذه الأثناء، قال المتحدث باسم البنك المركزي التونسي، إن وفداً من صندوق النقد الدولي سيزور تونس بعد غد الاثنين، لبدء مفاوضات رسمية بخصوص برنامج قرض مع تونس. وأضاف المسؤول أن بدء المفاوضات يأتي بعد استكمال كل المحادثات الفنية.