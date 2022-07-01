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لبنان يحتضن اجتماعاً تشاورياً لوزراء الخارجية العرب اليوم
الرئيس اللبناني خلال استقباله ميقاتي في قصر بعبدا
2 يوليو 2022 01:50

بيروت (وكالات)

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إلى بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده اليوم في بيروت.
وقال أبو الغيط في تصريح له لدى وصوله: إن كافة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وعددها 21 سوف تشارك في هذا الاجتماع، باستثناء سوريا المجمدة عضويتها». 
وأضاف: «كل الحماس لهذا الاجتماع التشاوري لأنه اجتماع يأتي في توقيت مهم للغاية، وأتمنى أن القضايا التي ستطرح في هذا الاجتماع تحقق تفاعل عربي واتفاق على خطوات للمستقبل». وتابع أبو الغيط، رداً على سؤال: «لا يوجد أجندة لهذا اللقاء التشاوري، ولا جدول أعمال ويستطيع كل وزير أن يطرح أي فكرة».
وفي هذه الأثناء، بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أمس،  مع نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل حكومة جديدة التشكيلة المقترحة. واستقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، ميقاتي، وتداول معه في التشكيلة الحكومية المقترحة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجرى خلال اللقاء «طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً أن لقاء آخر سيعقد بين عون وميقاتي مع بداية الأسبوع المقبل، لاستكمال البحث والتشاور».
كان ميقاتي قد قدّم، الأربعاء الماضي لرئيس الجمهورية، تشكيلة حكومية مقترحة ووعد الرئيس عون بدراستها.

لبنان
وزراء الخارجية العرب
مجلس وزراء الخارجية العرب
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
أحمد أبو الغيط
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