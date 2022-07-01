اليمن.. إصابة 4 أطباء باستهداف «حوثي» لسيارة إسعاف في الضالع

عدن (وكالات)

أصيب أربعة أطباء بقصف «حوثي» استهدف سيارة إسعاف في إحدى جبهات محافظة الضالع، جنوبي اليمن، ضمن خروقات الميليشيات الإرهابية المستمرة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر عسكرية، إن طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيات «الحوثي» استهدفت، مساء أمس الأول، سيارة الإسعاف في جبهة باب غلق شمال قعطبة.

وأوضحت أنه نتج عن القصف إصابة أربعة أطباء، كما ألحق القصف «الحوثي» أضراراً مادية بسيارة الإسعاف المستهدفة.

يأتي ذلك بعد يومين من استهداف الميليشيات «الحوثية» طفلين بقذيفة هاون أثناء رعيهما الأغنام في منطقة مرخزة غربي مديرية قعطبة.

وفي هذه الأثناء، لا تزال الألغام «الحوثية» تشكل الخطر الأكبر على اليمنيين، إذ تحصد وبشكل يومي مزيداً من الضحايا، فخلال شهر يونيو الماضي فقط، أوقعت 44 ضحية جديدة بين قتيل وجريح في عدد من محافظات البلاد.

وخلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو، بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام «الحوثيين» ومقذوفات غير منفجرة 17 شخصاً، بينهم 13 مدنياً وطفلان، إضافة إلى امرأة واحدة وجندي حكومي واحد في 9 محافظات يمنية.

بينما بلغت الإصابات، لنفس الفترة 27 حالة إصابة بجروح متفاوتة، كان للأطفال نصيب الأسد منها، حيث أصيب 14 طفلاً، إضافة إلى 11 مدنياً، وامرأة واحدة، ومهندس يعمل في مجال نزع الألغام، وفق إحصائية رصدتها منصة «يمن فيوتشر» الإعلامية.