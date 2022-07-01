أميركا تزود أوكرانيا بصواريخ وقذائف وأنظمة دفاع جوي

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار أميركي.

تشمل الحزمة الجديدة صواريخ وقذائف وأنظمة دفاع جوي.

تتضمن هذه الحزمة الجديدة من الأسلحة المتطورة: نظامين مضادين للطائرات وأربعة رادارات وصواريخ جديدة لقاذفات الصواريخ الأميركية من طراز "هيمارس" التي دخلت مؤخرًا إلى ساحة المعركة وما يصل إلى 150 ألف قذيفة "عيار 155 ملم".

يمكن لنظامي الدفاع الجوي هذين إطلاق صواريخ "أرض-جو" قصيرة ومتوسطة المدى.

يتيح النظامان القابلان للتشغيل عن بعد التصدي للطيران بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وكذلك صواريخ "كروز".

وقال تود بريسيلي المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، إن "الولايات المتحدة تواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالمعدات اللازمة".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات هذه، الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي.

وقدم البنتاجون تفاصيل أكثر، الجمعة، مع إضفاء الطابع الرسمي على إعلان بايدن، وقال إن أحدث حزمة من المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الصاروخية المدفعية عالية الحركة (هيمارس).

وسلط المتحدث الضوء على "تعاون النرويج في تمكين الولايات المتحدة من التسليم التاريخي لنظامي دفاع جوي حديثين سيساعدان أوكرانيا".

هذه الدفعة الجديدة من المعدات ومصدرها مخزونات الجيش الأميركي، ترفع إلى 6,9 مليار دولار أميركي إجمالي المساعدة الأميركية لكييف منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: رويترز