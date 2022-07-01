روسيا تأمل في حل لنقل السلع إلى جيب كالينينجراد

عبرت موسكو عن أملها في التوصل إلى "حل معقول" لمسألة فرض قيود على حركة النقل إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق.

وقال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، الجمعة في تصريحات نقلتها وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، إن روسيا أوضحت للاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي لن يؤدي فحسب إلى تحمل ليتوانيا تكاليف كبيرة، بل الاتحاد الأوروبي أيضا.

وقال جروشكو إن لديه انطباعا بأن "الإشارة قد وصلت".

وعبر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف عن انطباعات مشابهة، معربا عن أمله "في حل وسط في المستقبل القريب".

كانت ليتوانيا منعت، في منتصف يونيو الماضي، نقل بعض البضائع عبر أراضيها إلى المنطقة المحيطة بكالينينجراد، وهي سلع مدرجة على قوائم العقوبات الغربية.

ووصفت موسكو هذه القيود بأنها "غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال جروشكو إن روسيا تعمل على هذا "لكن الأمر الأكثر أهمية.. هو مسألة دعم الحياة لكالينينجراد".

وشدد نائب وزير الخارجية على أن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال إن "المرضى فقط يمكنهم تصور ذلك".

المصدر: د ب أ