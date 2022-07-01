اتهام بريطانيين آخرين بعد احتجازهما في أوكرانيا

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الجمعة، أن محققين في منطقة بشرق أوكرانيا وجهوا إلى بريطانيين اثنين آخرين تهم ارتكاب "أنشطة المرتزقة" في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مصدر في "جمهورية دونيتسك" الانفصالية قولها إن قضيتين جنائيتين أقيمتا وإن اتهامات وُجهت إلى ديلان هيلي وآندرو هيل بموجب المادة 430 من قانون العقوبات.

وأضافت أن كلا من الرجلين يرفض التعاون مع سلطات التحقيق.

في الشهر الماضي، قضت محكمة بإعدام بريطانيين اثنين ومغربي لإدانتهم بارتكاب "أنشطة المرتزقة" بعد القبض عليهما وهما يقاتلان إلى جانب الجيش الأوكراني.

وذكرت وكالة تاس، اليوم الجمعة، أن محامين عن المغربي إبراهيم سعدون والبريطاني شون بينر قدموا طعنا في حكمي الإعدام الصادرين بحقهما.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن محامي البريطاني الآخر، ويدعى أيدن أسلين، قوله إن موكله لم يقدم طعناً بعد.

المصدر: وكالات