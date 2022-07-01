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النرويج تقدم مليار يورو مساعدة لأوكرانيا
الرئيس الأوكراني (يمين) في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور في كييف
1 يوليو 2022 22:06

أعلنت النرويج، اليوم الجمعة، تقديم مساعدة لأوكرانيا على مدى عامين بنحو مليار يورو، وذلك لمناسبة زيارة لهذا البلد يقوم بها رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور.
التقى ستور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.
وقالت الحكومة النروجية، في بيان، إن هذه المساعدة الكبيرة بقيمة عشرة مليارات كورونا نروجية (نحو 970 مليون يورو) تضاف إلى مساعدات سابقة أعلنتها أوسلو، وستستخدم في "المساعدة الإنسانية وإعادة إعمار البلاد والأسلحة ودعم عمل السلطات" الأوكرانية.

  • يوناس غار ستور، رئيس وزراء النرويج
    يوناس غار ستور، رئيس وزراء النرويج

وقال ستور، في البيان "نقف مع الشعب الأوكراني".
وجاء الإعلان لمناسبة زيارة رئيس الوزراء النرويجي لكييف، اليوم الجمعة.
كانت النرويج أعلنت، الأربعاء، تقديم ثلاث منظومات لإطلاق صواريخ متعدّدة لأوكرانيا. وتسعى كييف للحصول على هذه الأسلحة بشكل خاص.

المصدر: آ ف ب
النرويج
مساعدات
أوكرانيا
أسلحة
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