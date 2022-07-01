أردوغان يقدم اقتراحاً حول إعادة تصدير الحبوب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده يمكنها أن تعيد تصدير الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير من البحر الأسود للدول التي تحتاج تلك الشحنات بعد محادثات تجرى مع روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أردوغان إنه سيناقش الأمر مع الدولتين في الأيام القليلة المقبلة.

وأوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم لكن الشحنات توقفت منذ الأزمة الأوكرانية مما ساهم في نقص عالمي في الغذاء. ناشدت الأمم المتحدة الطرفين وجارتهما بحريا تركيا الموافقة على فتح ممر آمن لعبور تلك الشحنات.

وقال أردوغان في إسطنبول إن مكتبه يعمل مع كييف وموسكو لترتيب مكالمات مع نظيريه هناك وإن 20 سفينة تركية جاهزة للمشاركة في الشحنات المحتملة.

وتابع قائلا إنه بعد إجراء محادثات مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يمكننا أن نرسل القمح والشعير والشوفان وزيت دوار الشمس وكل الشحنات للدول التي تحتاجها عبر تنفيذ إعادة للتصدير من خلالنا".

وأشار إلى أن المخزونات التركية من تلك المنتجات "في وضع جيد" حتى الآن.

وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات متخصصة في مجال الغذاء بتصدير القمح الأوكراني والقمح والأسمدة الروسية لتفادي أزمة غذاء ومجاعة قد تتعرض لها بعض الدول التي تعتمد على تلك الإمدادات.





المصدر: رويترز