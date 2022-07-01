"الصحة العالمية" توجه نداء لأوروبا بشأن جدري القردة

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إلى "تحرك عاجل" للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة، في بيان، الدول الأوروبية إلى "تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر".

وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة في أوروبا "من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا أردنا إحداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض".

وأفادت معطيات منظمة الصحة أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما سجل في منتصف يونيو.

ويشكل هذا العدد تسعين في المئة من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف مايو، حين بدأ هذا المرض الذي كان محصورا بعشر دول أفريقية يتفشى في أوروبا.

وباتت أوروبا بؤرة لانتشار جدري القردة، وتضم 31 بلدا أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

كان خبراء منظمة الصحة العالمية اعتبروا السبت أن ازدياد عدد الحالات بات تهديدا صحيا يثير قلقا كبيرا، ولكن من دون أن يبلغ حتى الآن مستوى حالة طوارئ صحية عالمية.

لكن فرع منظمة الصحة في أوروبا لاحظ أن "التطور السريع والطبيعة الملحة لهذا الحدث يعنيان أن لجنة (الخبراء) ستعيد النظر في موقفها قريبا".

المصدر: آ ف ب