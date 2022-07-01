روسيا تعلن السيطرة على مصفاة نفط في أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية سيطرت على مصفاة نفط في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية.

وأعلن الجيش الروسي أنه يحرز تقدما في المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، إن مصفاة النفط في المدينة، التي تركز حولها القتال خلال الأيام القليلة الماضية، باتت الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وذكر الجانب الأوكراني أن القتال ما زال مستمرا على مصفاة النفط صباح اليوم.

وذكر كوناشينكوف أن الجانب الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في المدينة وحولها، وقال إن نحو 200 جندي أوكراني يلقون حتفهم يوميا، مضيفا أنه "يمكن للمرء أن يلاحظ تراجعا غير منظم لوحدات منفردة من القوات الأوكرانية من ليسيتشانسك".

تعد ليسيشانسك آخر مدينة كبيرة في منطقة لوهانسك لا تزال تحت سيطرة أوكرانيا.

المصدر: وكالات