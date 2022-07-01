أول أميركية من أصول أفريقية تؤدي اليمين بالمحكمة العليا

أدت كيتانجي براون جاكسون، الخميس، اليمين الدستورية كأول قاضية من أصل أفريقي في المحكمة العليا الأميركية والتي تعد أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، كبديل للقاضي الليبرالي المتقاعد ستيفن براير.

وأصبحت جاكسون البالغة من العمر 51 عاماً، جزءاً من الكتلة الليبرالية للمحكمة، وجاء تعيينها بعد تعهد الرئيس جو بايدن خلال حملته الانتخابية بالعمل على انضمام أول امرأة أفريقية إلى المحكمة العليا.

ونالت جاكسون 53 صوتاً مقابل 47 صوت في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي، مع انضمام ثلاثة جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعمها، إلا أن تعيينها لن يغير التوازن الأيديولوجي للمحكمة.

وقالت جاكسون في حدث أقيم في 8 أبريل الماضي، احتفالاً بتعيينها: "لقد استغرق الأمر 232 عاماً و115 تعييناً سابقاً حتى يتم اختيار امرأة من أصل إفريقي للعمل في المحكمة العليا للولايات المتحدة. لكننا حققناها لقد فعلناها".

وستشارك جاكسون في مرافعات القضايا لأول مرة، عندما تبدأ الدورة التالية للمحكمة في أكتوبر المقبل.