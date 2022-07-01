اليابان تحث مواطنيها على توفير الكهرباء في ظل موجة حارة

شهدت معظم المناطق في شرق اليابان درجات حرارة مرتفعة ربما هي الأعلى منذ 147 عاما على الأقل على مدى أسبوع حتى اليوم الجمعة، وطلبت الحكومة من المواطنين التقليل من استهلاك الكهرباء قدر الإمكان مع الاستمرار في تشغيل مكيفات الهواء لترطيب أجسادهم.

ومن المتوقع أن تسجل المنطقة المحيطة بطوكيو درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية لليوم السابع على التوالي، وأن تواجه عطلة نهاية أسبوع حارة أيضا، بينما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة ناجويا الغربية إلى 40 درجة. وربما يلطف انخفاض طفيف في درجات الحرارة وأمطار محتملة الأجواء يوم الاثنين.

ولم تصدر السلطات أي تحذير من أزمة محتملة في الطاقة لأول مرة هذا الأسبوع، على الرغم من أن إمدادات الطاقة تواجه أزمة وسط ارتفاع أسعار الطاقة.



جاءت الموجة الحارة مع نهاية مبكرة لموسم الأمطار، الذي استمر في بعض أجزاء اليابان أسبوعين بالكاد، مما ترك السدود فارغة جزئيا ودفع بعض المناطق إلى المناداة بالحفاظ على المياه. وقد تضرب عاصفة مدارية اليابان الأسبوع المقبل، مما يؤدي في النهاية إلى هطول أمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

المصدر: وكالات