روسيا ترفع جميع قيود كورونا

قالت روسيا اليوم الجمعة إنها رفعت جميع القيود التي فرضت لمكافحة انتشار كوفيد-19، بما في ذلك إلزامية الكمامات، مشيرة إلى انخفاض مستمر في الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ومع ذلك، لم تستبعد إعادة فرض قيود إذا تدهور الوضع.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان إنها "ترفع القيود التي تم فرضها سابقا، بما في ذلك وضع الكمامات وحظر توصيل الوجبات في المساء وعدد من الإجراءات الأخرى". وأفادت الهيئة بأن معدل انتشار الفيروس يتماشى مع الاتجاهات العالمية وأن 93 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة صاحبتها أعراض خفيفة أو كانت بدون أعراض.

وتظهر أرقام رويترز وفاة أكثر من 800 ألف بسبب فيروس كورونا أو لأسباب تتعلق بكوفيد-19 منذ بداية ظهور الجائحة في روسيا في أبريل 2020، فيما سجلت البلاد أكثر من 18 مليون إصابة.

المصدر: وكالات