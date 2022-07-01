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الفيضانات تشرد 3 ملايين شخص في بنجلاديش
أرشيفية
1 يوليو 2022 09:15

أعلنت السلطات المحلية في بنجلاديش اليوم أن الفيضانات الموسمية المدمرة التي اجتاحت منطقة سيلهيت الشمالية الشرقية في البلاد شردت نحو 3 ملايين شخص وأودت بحياة 92 شخصا.

وقال مساعد مفوض منطقة سيلهيت أحسن علم إن الفيضانات دمرت أكثر من 40 ألف منزل وأودت بحياة 92 شخصا، مشيرا إلى أن أكثر من 37 ألفا من سكان المنطقة لجأوا إلى أكثر من 439 ملجأ تابعا للحكومة.

وأكد أحسن علم أن 80 في المائة من منطقة سيلهيت غارقة في مياه الفيضانات، وأن أكثر من 4.5 مليون شخص تقطعت بهم السبل منذ أن ضرب الفيضان المنطقة الشمالية الشرقية في منتصف مايو المنصرم. وفي وقت سابق من اليوم، أصدر مركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في البلاد إنذارا جديدا بأن حالة الفيضانات في منطقتي سيلهيت وسونامجانج قد تتفاقم مع ارتفاع منسوب المياه في الأنهار الرئيسية في المناطق الشمالية. 

المصدر: وام
فيضانات
بنجلاديش
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