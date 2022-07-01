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10 قتلى في هجوم صاروخي على مبنى سكني بأوديسا الأوكرانية
10 قتلى في هجوم صاروخي على مبنى سكني بأوديسا الأوكرانية
1 يوليو 2022 08:41

قتل عشرة أشخاص في قصف جوي روسي استهدف مبنى سكنياً في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي فجر الجمعة.

وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا سيرغي براتشوك إنّ "عدد القتلى في الهجوم الصاروخي على المبنى السكني ارتفع إلى عشرة".

وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً من تسع طبقات يقع في منطقة بيلغورود-دنييستر" التي تبعد حوالي 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.
وفي بادئ الأمر أعلنت فرق الإسعاف أنّ القصف أسفر عن سقوط ستة قتلى وسبعة جرحى، بينهم ثلاثة أطفال، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى عشرة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
هجوم صاروخي
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