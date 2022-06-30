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6 قتلى في مظاهرات بالسودان
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
1 يوليو 2022 01:43

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

وسط انتشار أمني كثيف وإجراءات أمنية مشددة، خرجت مظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، أمس، دعت إليها لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير وأحزاب ونقابات سودانية في الذكرى الثالثة لمظاهرات 30 يونيو عام 2019 التي قادت لاتفاق الشراكة بين المدنيين والعسكريين، والذي انتهى بالإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وتتزامن المظاهرات التي تطالب بتسليم السلطة للمدنيين مع الذكرى الثالثة والثلاثين لانقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي فتح الباب لحكم الإسلاميين للسودان 30 عاماً.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط 4 قتلى من المتظاهرين برصاص قوات الأمن في احتجاجات أم درمان، وسقوط خامس في أم درمان، وسادس في الخرطوم بحري، إضافة إلى حدوث حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في الخرطوم، وكان قد قتل صبي في الخامسة عشرة من عمره في مظاهرة عشية الاحتجاجات في شمال الخرطوم.
وقطعت السلطات السودانية خدمات الإنترنت، لأول مرة منذ شهور، كما قطعت الاتصالات الهاتفية بشكل كامل، بما فيها الاتصالات الداخلية وخدمات الرسائل النصية.
وأغلقت قوات الأمن السودانية جميع الجسور التي تربط أنحاء العاصمة السودانية ما عدا جسري سوبا وحلفايا، كما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش بكتل خرسانية ضخمة، واعتقلت عدداً من قادة المقاومة.

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الخرطوم
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