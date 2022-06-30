السعودية: مشاريع تنموية لليمن بقيمة 600 مليون دولار

الرياض (وكالات)

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، رشاد محمد العليمي في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

وأُعلنت خلال اللقاء حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها ‪البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات وهي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى 200 مليون دولار أميركي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

وأوضحت المملكة أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص القيادة السعودية على دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية في النهوض باليمن سياسياً واقتصادياً، واستمراراً لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق.

وأكد نائب وزير الدفاع على دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي، لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.