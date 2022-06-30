السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن

الرياض (الاتحاد)

أعلنت المملكة العربية السعودية خطة عمل متكاملة لموسم حج العام الجاري، تضمنت برامج توعوية متعددة. وتشمل الخطة إعداد وترجمة ونشر 3 ملايين مادة توعوية، وطباعة مليون كرت توعوي، إضافة إلى توظيف التوعية الرقمية من خلال 9 وسائل إعلامية ورقمية، مع تحديث المحتوى التوعوي في المنصات الإلكترونية والشاشات التفاعلية وتفعيل الشاشات التلفزيونية في توظيف أمثل للتقنية الحديثة، كذلك تطوير الوسائل التوعوية الرقمية وغير الرقمية من خلال تطوير وتحديث 189 وسيلة توعوية، إضافة إلى تجهيز ودعم 17 مركزاً ميدانياً توعوياً.

وفي إطار سعي المملكة إلى تحقيق المبادرات النوعية وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، أطلقت مشاريع جديدة لحج هذا العام، بتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في المنتجات التوعوية المتنوعة، واستخدام الخرائط العلمية للتوعية بمناسك الحج، وإعادة تأهيل جميع المنصات من شاشات رقمية ولوحات توعوية في المراكز الميدانية التوعوية والأماكن التي يزورها ضيوف الرحمن، كذلك من خلال المراكز الميدانية التوعوية في منافذ قدوم ضيوف الرحمن، وكذلك تأهيل المحتوى التوعوي في صفحة الحج والعمرة والزيارة.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد على المملكة، فيما يحظون يحظى باهتمام حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، من خلال تسخير طاقات وإمكانات الجهات والكوادر البشرية لخدمتهم عبر منافذ المملكة المختلفة، والتي بدأت استعداداتها مبكرا لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.