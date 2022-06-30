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ترحيب إماراتي بالتجديد لبعثة الاستقرار في مالي
ترحيب إماراتي بالتجديد لبعثة الاستقرار في مالي
1 يوليو 2022 01:42

نيويورك (الاتحاد)

رحبت دولة الإمارات، أمس، بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة والمتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، لمدة عام واحد.
وقالت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة: «إن تجديد ولاية بعثة الاستقرار في مالي أمر بالغ الأهمية، لا سيما في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تعيشها مالي».
وقرر مجلس الأمن الدولي تمديد مهمة البعثة لمدة عام من دون دعم جوي فرنسي، كما في الماضي.
وتبنى المجلس قراراً صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة حتى30 يونيو 2023، بأغلبية 13 صوتاً من أصل 15، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت. وينص القرار على إبقاء القوة العاملة الحالية، وقوامها 13289 جندياً و1920 شرطياً، وتدعو جنود حفظ السلام إلى دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015، وانتقال سياسي، وعودة سلطة الدولة في وسط البلاد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريرا بحلول يناير من أجل تكييف شكل البعثة ودراسة تطور علاقاتها مع المجموعة العسكرية الحاكمة.

مالي
الإمارات
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