الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى إحلال السلام في الكونغو
الإمارات تدعو إلى إحلال السلام في الكونغو
1 يوليو 2022 01:42

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، على أهمية وقف التصعيد في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاسيما مع تصاعد التوترات في الشرق بسبب الهجمات العنيفة المتزايدة التي تشنها الجماعات المسلحة.
وشددت، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الإقليمي وإحلال السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت، في البيان الذي ألقاه السفير محمد أبوشهاب نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، «يجب بذل جميع الجهود التي من شأنها ضمان أن تتخلى الجماعات المسلحة عن أسلحتها، بما في ذلك عبر إحراز تقدم في تنفيذ «برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمعات وتحقيق الاستقرار».
وأعربت، بشكل خاص، عن القلق إزاء أوضاع النساء والفتيات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، نظراً لكونهن الأكثر عُرضةً لمخاطر الأوضاع الأمنية المتردية. 
وفي هذا الإطار، أدانت الدولة كافة أشكال العنف الجنسي، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، بما في ذلك إمكانية إخضاعهم للعقوبات.
ولفتت إلى أن تحسين الأوضاع الأمنية يتطلب إتاحة الوقت وإفساح المجال أمام قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة لتبادل الآراء والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن كيفية التصدي للتهديدات المتزايدة التعقيد التي تشكلها الجماعات المسلحة. 
ولفتت إلى ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي من جهوده للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فكما توضح مختلف تقارير الأمم المتحدة، يحتاج ما يقرب من ثُلث سكان البلاد إلى تلقي المساعدات.

الإمارات
الكونغو
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
الجماعات المسلحة
الجماعات الإرهابية
الجماعات المتطرفة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©