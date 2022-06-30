الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أميركا تستأنف مساعدتها المالية للفلسطينيين
فلسطينيون يستلمون رواتبهم في رام الله (أرشيفية)
30 يونيو 2022 22:11

أعلن في مدينة رام الله، اليوم الخميس، عن استئناف الوكالة الأميركية للتنمية مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمبلغ 125 مليون دولار أميركي. 
كما ستمنح الوكالة 270 مليون دولار أميركي العام القادم للفلسطينيين.
وقال بيان فلسطيني إن هذه المبالغ ستخصص «لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومشافي القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني».
وتوقفت المساعدات الأميركية للفلسطينيين في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر: آ ف ب
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الفلسطينيون
مساعدات
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©