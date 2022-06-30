أميركا تستأنف مساعدتها المالية للفلسطينيين

أعلن في مدينة رام الله، اليوم الخميس، عن استئناف الوكالة الأميركية للتنمية مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمبلغ 125 مليون دولار أميركي.

كما ستمنح الوكالة 270 مليون دولار أميركي العام القادم للفلسطينيين.

وقال بيان فلسطيني إن هذه المبالغ ستخصص «لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمكين الشباب والتعليم والتدريب المهني والتقني، ودعم القطاع الخاص، ومشافي القدس، ومساعدات غذائية للأسر الفقيرة، ودعم مؤسسات المجتمع المدني».

وتوقفت المساعدات الأميركية للفلسطينيين في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

المصدر: آ ف ب