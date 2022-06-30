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الرئيس الإندونيسي يسلّم بوتين رسالة من رئيس أوكرانيا
بوتين يجري محادثات مع نظيره الإندونيسي في موسكو
30 يونيو 2022 21:27

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أنه سلم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من دون أن يكشف مضمونها.
وقال ويدودو، إثر لقائه نظيره الروسي في موسكو "سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكي".
وأضاف "وأبديت عزمي على تأمين (قناة) للتواصل بين الرئيسين".
وتابع "لا مصلحة أخرى لإندونيسيا (...) سوى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت"، داعيا "جميع القادة العالميين إلى إحياء روح التعاون".
وأورد الرئيس الإندونيسي، الذي استقبل في الكرملين غداة زيارة لأوكرانيا "رغم أن الوضع لا يزال معقدا، ينبغي المضي نحو تسوية والبدء بحوار".
من جهته، شكر بوتين لويدودو إجراء "محادثات مثمرة"، مبديا "اقتناعه" بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها الخميس خلال هذه المحادثات ستساهم "في تعزيز الشراكة الروسية الإندونيسية".

المصدر: آ ف ب
جوكو ويدودو
فلاديمير بوتين
رسالة
فولوديمير زيلينسكي
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