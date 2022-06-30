موسكو تستدعي سفيرة بريطانيا بعد تصريحات عن أسلحة نووية

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها استدعت السفيرة البريطانية للتعبير عن الاحتجاج الشديد على التصريحات البريطانية «المسيئة»، والتي شملت الحديث عن تهديدات روسية مزعومة باستخدام الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السفيرة ديبورا برونرت تسلمت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على «التصريحات التي تفتقر للياقة الصادرة عن القيادة البريطانية بشأن روسيا وزعيمها وممثلي السلطات الرسميين وكذلك الشعب الروسي».

وأضافت أن برونرت تسلمت مذكرة تنص على أن «الخطاب المسيء من ممثلي السلطات البريطانية غير مقبول. في المجتمع المتحضر، من المعتاد الاعتذار عن مثل هذه التصريحات».

وقالت الوزارة إن روسيا أبلغت السفيرة بأنها تعترض على التصريحات البريطانية التي تحتوي على «معلومات كاذبة متعمدة، ولا سيما بشأن تهديدات روسية مزعومة «باستخدام أسلحة نووية».

المصدر: رويترز