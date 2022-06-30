بوتين يدلي بتصريحات بشأن تصدير الحبوب وأزمة الغذاء

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات حول تصدير الحبوب الأوكرانية وأزمة الغذاء.

ونفى بوتين أن تكون بلاده تمنع صادرات الحبوب وشكك في تأثير غياب السلع الزراعية الأوكرانية على سوق الغذاء العالمية.

وقال بوتين، وهو واقف إلى جانب الرئيس الإندونيسي الزائر جوكو ويدودو "لا نمنع تصدير الحبوب الأوكرانية. الجيش الأوكراني زرع ألغاماً في الطرق المؤدية إلى موانئهم ولا أحد يمنعهم من تطهير هذه الألغام ونحن نضمن سلامة شحن الحبوب من هناك".

وعاود بوتين تأكيد بلاده على أن العقوبات الغربية هي سبب المشكلات التي تواجهها سوق الغذاء العالمية وأدت إلى ارتفاع الأسعار.

وقالت الأمم المتحدة إن العالم يواجه "أزمة جوع لم يسبق لها مثيل" بسبب انخفاض صادرات الحبوب نتيجة الصراع في أوكرانيا وإن ضمان قدرة أوكرانيا على تصدير المنتجات الزراعية أمر أساسي في حل القضية.

لكن بوتين قلل من حجم تأثير أوكرانيا على السوق العالمية قائلا إنه لا يوجد إلا خمسة ملايين طن من القمح عالقة حالياً داخل البلاد.

وتابع "هذه كمية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الأسواق العالمية". وأضاف أنها تمثل نصفا بالمئة فقط من الإنتاج العالمي.

وقدرت الأمم المتحدة في أوائل مايو الماضي أن 22 مليون طن من الحبوب عالقة داخل أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في السادس من يونيو الجاري إن هذه الكمية ربما ترتفع إلى 75 مليونا بحلول الخريف.

وأضاف بوتين أيضا أنه يريد أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأكبر مصدر في العالم للقمح، الذي يمثل حاليا خمس المبيعات العالمية تقريباً.

المصدر: آ ف ب