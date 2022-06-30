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أردوغان يدعو السويد وفنلندا للوفاء بوعدهما بشأن الانضمام للناتو
أردوغان يدعقد مؤتمرا صحفيا في مدريد في ختام قمة الناتو
30 يونيو 2022 20:03

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: إن على كل من السويد وفنلندا الوفاء بالوعود التي قطعتاها على أنفسهما لأنقرة في الاتفاق الخاص بانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإسبانية مدريد في ختام قمة للحلف، أنه يرى توقيع الاتفاق الثلاثي بمثابة اعتراف بحساسيات أنقرة تجاه الإرهاب و«انتصار دبلوماسي» لتركيا.
وأوضح الرئيس التركي أن التزام البلدين يتضمن تعهد استوكهولم بتسليم 73 «إرهابيا» إلى تركيا.
كانت تركيا تعترض على انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف. لكنّ اتفاقاً ثلاثياً، يعالج مخاوف تركيا الأمنية وقع الثلاثاء على هامش قمة «الناتو» في العاصمة الإسبانية مدريد، جعل تركيا توافق على انضمام الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا.

المصدر: وكالات
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