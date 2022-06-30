إندونيسيا توجه نداء لمجموعة السبع بشأن الغذاء والأسمدة

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، إنه حث قادة مجموعة السبع خلال قمتهم الأخيرة على ضمان ألا تؤثر العقوبات المفروضة على روسيا على إمدادات الغذاء والأسمدة إلى العالم.

وأضاف ويدودو، الرئيس الحالي لمجموعة العشرين، إن قضايا إمدادات الغذاء العالمية لن تتحسن إذا لم تتوفر الأسمدة الروسية والقمح الأوكراني.

كان الرئيس الإندونيسي يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماع ثنائي في العاصمة موسكو.

وفرض الغرب عقوبات على روسيا بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت 24 فبراير الماضي.

بدأ الرئيس الإندونيسي، أمس الأربعاء، رحلة إلى كييف وموسكو لأداء دور مفاوض من أجل السلام بين البلدين. والتقى أمس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

تأتي رحلة ويدودو إلى روسيا وأوكرانيا عقب حضوره قمة مجموعة السبع في ألمانيا بوصفه الرئيس الحالي لمجموعة العشرين.

المصدر: وكالات