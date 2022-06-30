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الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفير بلغاريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
ريم الهاشمي تقلد السفير البلغاري الوسام
30 يونيو 2022 19:16

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، سعادة بوجدان كولاروف، سفير جمهورية بلغاريا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى الدولة.
وقلّدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، سعادة كولاروف الوسام خلال استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث أكدت معاليها خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بلغاريا في شتى المجالات، مثمّنة مساهمته في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال فترة عمله في الدولة. 
كما أبدت معالي الهاشمي شكرها لسعادة كولاروف على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.
من جانبه، أكّد سعادة كولاروف اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مشيراً إلى تطلع بلاده دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
كما أعرب عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالسياسة الحكيمة لسموه، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله". 
وفي الختام، تقدم سعادته بالشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما وجده من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
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