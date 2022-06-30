مسلحون يخطفون عمالاً أجانب ومحليين في نيجيريا

قال مفوض الأمن الداخلي في ولاية النيجر في نيجيريا، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا عددا غير معلوم من الناس وخطفوا أربعة عمال صينيين وبعض الموظفين المحليين في هجوم على منجم بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.

وولاية النيجر من بين الولايات التي تقوم فيها العصابات المسلحة بإرهاب السكان وقتل الناس وخطفهم للحصول على فدى.

وقال إيمانويل عمر: إن قوات الأمن استجابت لنداء استغاثة أمس الأربعاء بعدما اقتحم مسلحون موقع تعدين في قرية «أجاتا أبوكي» في منطقة «شيرورو» بولاية النيجر.

وأضاف عمر في بيان: «في أعقاب ذلك، اشتبك الفريق الأمني مع الإرهابيين ولم يتم بعد تحديد عدد الضحايا من الجانبين».

ومضى قائلا: «مع ذلك، وردت تقارير لم يتم التأكد منها حتى الآن عن خطف عدد من العمال في موقع التعدين، بما في ذلك أربعة صينيين».

وقال عمر: إن بضعة أشخاص، بينهم أفراد أمن، يتلقون العلاج في منشأة طبية حكومية بالولاية.

ولم يتضح حتى الآن من الذين نفذوا الهجوم في الولاية التي يُعرف عنها أن مسحلين ينفذون هجمات على القرى فيها.

المصدر: آ ف ب