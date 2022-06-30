الجمعة 1 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مسلحون يخطفون عمالاً أجانب ومحليين في نيجيريا
وحدة من جيش نيجيريا
30 يونيو 2022 19:00

قال مفوض الأمن الداخلي في ولاية النيجر في نيجيريا، اليوم الخميس: إن مسلحين قتلوا عددا غير معلوم من الناس وخطفوا أربعة عمال صينيين وبعض الموظفين المحليين في هجوم على منجم بالولاية الواقعة في شمال غرب البلاد.
وولاية النيجر من بين الولايات التي تقوم فيها العصابات المسلحة بإرهاب السكان وقتل الناس وخطفهم للحصول على فدى.
وقال إيمانويل عمر: إن قوات الأمن استجابت لنداء استغاثة أمس الأربعاء بعدما اقتحم مسلحون موقع تعدين في قرية «أجاتا أبوكي» في منطقة «شيرورو» بولاية النيجر.
وأضاف عمر في بيان: «في أعقاب ذلك، اشتبك الفريق الأمني مع الإرهابيين ولم يتم بعد تحديد عدد الضحايا من الجانبين».
ومضى قائلا: «مع ذلك، وردت تقارير لم يتم التأكد منها حتى الآن عن خطف عدد من العمال في موقع التعدين، بما في ذلك أربعة صينيين».
وقال عمر: إن بضعة أشخاص، بينهم أفراد أمن، يتلقون العلاج في منشأة طبية حكومية بالولاية.
ولم يتضح حتى الآن من الذين نفذوا الهجوم في الولاية التي يُعرف عنها أن مسحلين ينفذون هجمات على القرى فيها. 

المصدر: آ ف ب
نيجيريا
اختطاف
الأجانب
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
جانب من المظاهرات في الخرطوم (أ ف ب)
عربي ودولي
6 قتلى في مظاهرات بالسودان
اليوم 01:43
محمد أبوشهاب أثناء إلقاء كلمة الإمارات أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: المسار الدستوري ركيزة أساسية لحل الأزمة السورية
اليوم 01:43
جانب من وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة (واس)
عربي ودولي
السعودية: الذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن
اليوم 01:43
لبنانيون ينتظرون ضمن طوابير طويلة للحصول على خبز (أرشيفية)
عربي ودولي
سوق سوداء للخبز في لبنان مع عودة الطوابير
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©