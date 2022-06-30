«الشارقة للصحافة» ينظم ورش عمل لطلاب المدارس

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي الأربعاء والخميس 29 و30 يونيو الجاري، بمسرح المجاز في الشارقة، سلسلة من الورش التدريبية ضمن النسخة الرابعة من برنامج «إثمار» للتدريب الإعلامي للنشء بالتعاون مع برنامج الظل الوظيفي، بمشاركة 23 طالباً وطالبة، حيث تركز الورش على العديد من جوانب العمل الصحفي والإعلامي، من خلال الدورات التدريبية لتعزيز وصقل مواهب النشء الإعلامية.

واستعرضت أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة أهداف برنامج «إثمار» وتطلعاته المستقبلية، مؤكدةً حرص النادي على تعزيز ونشر الثقافة الإعلامية بين الناشئة وتحفيزهم على ممارسة العمل الصحفي بما يساهم في بناء الكفاءات الإعلامية القادرة على قيادة العمل الإعلامي في المستقبل وفق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقالت الجويعد: «إن برنامج(إثمار) هو أحد مبادرات نادي الشارقة للصحافة، ويهدف إلى خلق مواهب إعلامية واعدة من الجيل الصاعد (10-17 سنة) عبر منهج تفاعلي يمزج التدريب والمعرفة بالمتعة، وتعد النسخة الحالية من البرنامج فريدة من نوعها، وذلك نتيجة التعاون مع برنامج الظل الوظيفي الذي يمثل إضافة نوعية للبرنامج، ويرفع من جودة المواد المقدمة للمتدربين». وبدورها، قدمت عائشة الكعبي تنفيذي بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، نبذة عن برنامج الظل الوظيفي ومحاوره المختلفة والإضافة التي سيشكلها البرنامج في تطوير المهارات لدى المشاركين، حيث أكدت الكعبي أن الظل الوظيفي يستهدف للمرة الأولى فئة الناشئة مما يزيد من التحدي لتقديم كل ما هو مفيد للطلبة والطالبات المشاركين في البرنامج، حيث يشارك في تقديمه نخبة من أعضاء فريق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة من أصحاب الاختصاص والخبرة، لنقل تجاربهم وخبرات ممارستهم للعمل الإعلامي إلى الطلبة المشاركين.

وتنوعت الورش التدريبية المقدَمة للمتدربين، حيث ألقى المدرب حسين الملا ورشة بعنوان «التعليق الصوتي»، وركز على تنوع آليات الإلقاء التلفزيوني والإذاعي باستخدام الأدوات والأساليب المتنوعة باختلاف النصوص ومحتوى المادة الإعلامية منها تصوير الفيديو والإلقاء، والتطبيق العملي أمام أجهزة التصوير في الأستوديو، وتركز على أهمية إتقان اللغة في الإلقاء الإذاعي.

إلى ذلك، قدم المدرب مطر الحوسني ورشة تدريبية بعنوان «التغطيات الإعلامية بالهاتف المتحرك»، تناول خلالها الطريقة المثالية والتقنيات الفنية الحديثة لإخراج فيديو أو التقاط صورة مناسبة يمكن استخدامها في التغطيات الإعلامية، وتناولت الورشة أهم التطبيقات المختصة بالمونتاج وإعداد الفيديو والمدة المناسبة للمواد المصورة المستخدمة في التغطيات الإعلامية.

وضمت الورشة فقرة «سينما المواهب» التي تقف على الملاحظات التطويرية لمواهب المشاركين، والأخطاء التي يقع فيها المشارك، حيث اطلع الحضور على الفيديوهات المسجلة للمتدربين خلال الورش التدريبية وقاموا بتقييمها واختيار الفريق الفائز بالمسابقة.

كما تضمنت فقرات الورش التدريبية زيارة ميدانية لمبنى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بهدف الاطلاع على التجارب العملية ومعايشة الواقع، من حيث تصوير البرامج التلفزيونية والأدوات المستخدمة وإعداد المذيعين للبرنامج، وزار المشاركون مركز الشارقة للتدريب الإعلامي واستوديوهات البرامج المباشرة ومركز الأخبار وإدارة الإعلام الرقمي.