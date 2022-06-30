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بايدن يعلن إرسال مزيد من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا
بايدن يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية قمة الناتو في مدريد
30 يونيو 2022 18:12

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا.
وقال بايدن، في خطاب في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الإسبانية مدريد، إن بلاده خصصت مساعدة عسكرية جديدة كبيرة لكييف بقيمة "أكثر من 800 مليون دولار" من الدفاعات المضادة للطيران والمدفعية وتجهيزات أخرى.
وأوضح أن هذه المساعدة الجديدة ستفصّل "في الأيام المقبلة".
وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا "طالما لزم الأمر".
وأضاف "سنبقى إلى جانب أوكرانيا وكل الحلف سيبقى إلى جانب أوكرانيا طالما لزم الأمر لضمان أنها لن تهزم".

 

المصدر: آ ف ب
جو بايدن
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
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