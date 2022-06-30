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إسرائيل.. انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد حل البرلمان
بينيت (يسار) ولابيد خلال جلسة البرلمان
30 يونيو 2022 17:17

أقر النواب الإسرائيليون، اليوم الخميس، حل البرلمان ما يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الخامسة في البلاد خلال ثلاث سنوات ونصف السنة، تم تحديد موعدها في الأول من نوفمبر المقبل.
وصوت 92 نائباً من أصل 120 لصالح حل البرلمان، في اقتراع سيسمح أيضاً لوزير الخارجية يائير لبيد بأن يتولى رئاسة الحكومة خلفاً لنفتالي بينيت غداً الجمعة.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن النتائج لن تكون حاسمة هذه المرة أيضاً.
وقال بينيت، أمس الأربعاء، إنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة معلناً انسحابه من السياسة. واستقبل بعيد تصويت البرلمان لبيد في عملية تسلم وتسليم قصيرة.
وأكد رئيس الوزراء اليميني السابق بنيامين نتنياهو أنه وحلفاءه من اليمين سيحصلون على الغالبية في الانتخابات المقبلة.

المصدر: آ ف ب
إسرائيل
انتخابات مبكرة
حل البرلمان
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