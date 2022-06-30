الناتو يحدد موعد توقيع بروتوكول انضمام السويد وفنلندا

حدد ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، موعد توقيع السويد وفنلندا على بروتوكول الانضمام الخاص بالحلف حتى يحصل البلدان رسمياً على عضوية التحالف العسكري.

وقال ستولتنبرج إن البلدين، الواقعين في شمال أوروبا، سيوقعان بروتوكول انضمامهما للناتو يوم الثلاثاء.

بعد توقيع البروتوكول، يتعين أن تصدق البرلمانات الثلاثون للدول الأعضاء في الحلف على بروتوكول الانضمام للسماح للبلدين بأن يصبحا جزءاً من الحلف والاستفادة من بند الدفاع الجماعي الخاص به.

كانت السويد وفنلندا قدمتا طلبهما رسمياً، مايو الماضي، للانضمام إلى الحلف.





المصدر: رويترز