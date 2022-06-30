منذ بدء الأزمة.. أول سفينة تغادر ميناء أوكرانياً محملة بحبوب

قال مسؤول محلي، اليوم الخميس، إن أول سفينة شحن غادرت ميناء بيرديانسك الأوكراني بعد أن قالت روسيا إنه تم تطهير الميناء من الألغام وإنه جاهز لاستئناف شحن الحبوب.

وكتب يفجيني باليتسكي على موقع تلجغرام "بعد توقف لعدة أشهر، غادرت أول سفينة شحن ميناء بيرديانسك".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية ووكالة "تاس" للأنباء عن باليتسكي قوله إن أول سفينة مغادرة كانت تحمل سبعة آلاف طن من الحبوب إلى "دول صديقة".

وتهدد الأزمة الأوكرانية بالتسبب في نقص حاد في إمدادات الغذاء حول العالم حيث تساهم روسيا وأوكرانيا معا بنحو 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

وقال باليتسكي، عبر تلغرام، إن سفنا من أسطول البحر الأسود الروسي ترافق السفينة لحمايتها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال وزير الدفاع الروسي إن مينائي بيرديانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف شحن الحبوب.

المصدر: رويترز