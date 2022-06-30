روسيا تعلن انسحابها من جزيرة الثعبان في البحر الأسود

أعلنت روسيا أنها بصدد سحب قواتها من جزيرة زميني (جزيرة الثعبان) في البحر الأسود، والتي سيطرت عليها منذ اليوم الثاني في الهجوم على أوكرانيا، قبل أكثر من أربعة أشهر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف إن الانسحاب يمثل "بادرة حسن نية"، ويظهر أن روسيا لا تعرقل تصدير الحبوب أو المنتجات الزراعية من أوكرانيا. وقال إن القوات الروسية "أكملت المهام الموكلة إليها في جزيرة الثعبان"

المصدر: وكالات